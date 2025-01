Oggi...è così facile spiegare

IL ROMANISTA (T. CAGNUCCI) - Stiamo, più che siamo, così. E difficile spiegare come una squadra che viene da una semifinale, anzi da quattro di fila, stia giocando una partita che da una parte vale tutto, dall'altra appena la decenza. In ballo non c'è la coppa - un playoff - ma la faccia. Stiamo, ma non siamo così: noi siamo quelli di Tirana e Budapest e anche quelli che a 9' dalla fine erano a un passo dalla terza finale di fila, lo scorso maggio. (...) E comunque perché stiamo così è facile da spiegare, se aspettiamo un amministratore delegato dal 22 settembre, se abbiamo passato 53 giorni con Juric perché così arrivavano i trofei, se abbiamo cacciato un tecnico dopo 4 partite e due pareggi in trasferta, amato da tifoseria e calciatori, simbolo di una storia, la nostra, che aveva appena firmato un triennale dopo aver fatto quella semifinale e due punti di media a partita in campionato. (...) Adesso c'è Claudio Ranieri, che forse, senza forse, ha fatto l'impresa più grande della storia del pallone (cfr. Leicester) e adesso è solo a lui che il tifoso romanista può guardare. L'idea è che sia "già" solo pure lui: le penombre sul volto di ieri speriamo siano solo concentrazione e preludi a un sole che però non si vede. (...)