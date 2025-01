Obbligo di svolta in tre mosse

Archivio alla mano, non era mai capitato che la Roma cedesse in gennaio tre giocatori ingaggiati nell’estate precedente. Un record. Di cui, in realtà, c’è poco da vantarsi. Attenzione, però: il mercato è ancora aperto e chissà cos’altro potrebbe accadere. Già così, comunque, la prova provata che quanto fatto nei mesi passati era stato visibilmente toppato. (...) Prima Le Fée, poi Ryan e a seguire Hermoso: tre neo acquisti diventati in fretta ex giocatori della Roma. Può capitare di sbagliare, certo. Ma l’errore è stato pesante. E lo sarà ancora di più se i tre non verranno adeguatamente sostituiti. Ryan è stato già rimpiazzato da Gollini mentre si è sempre in attesa di un centrocampista e di un difensore centrale per consentire alla Roma di restare competitiva almeno a livello quantitativo. A cavallo del fischio finale delle trattative, intanto, la squadra dovrà affrontare in fila tre partite che chiariranno, in un modo o nell’altro, il suo destino. Stasera l’Eintracht Francoforte per restare in corsa in Europa League; domenica sera il Napoli per tentare di dare un senso minimamente compiuto a un campionato finora mediocre e, mercoledì prossimo a mercato chiuso, il Milan in Coppa Italia. Appuntamenti complicati che la Roma in due casi (Europa League e Serie A) potrà affrontare nel suo habitat preferito, cioè lo stadio Olimpico. (...)

(corsera)