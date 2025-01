Nuovo ruolo per Vitali. Ok Pellegrini

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Prende sempre più forma la nuova struttura dirigenziale della Roma. In attesa dell'annuncio sul Ceo - da Trigoria è arrivato soltanto un laconico "no comment" sul nome di Alessandro Antonello, secondo Sky Sport scelto per l'incarico dopo essere stato per mesi nella lista dei Friedkin -, Lorenzo Vitali è stato nominato Chief Administrative Officer e General Counsel del club. In sostanza il dirigente, in giallorosso dal 2020, sarà a capo dell'area amministrativa e legale, diventando una sorta di numero 2 del futuro amministratore delegato.

Dopo l'accordo delle scorse settimane si è poi rivisto a Trigoria anche Federico Balzaretti, che con Iore, Tavlaridis, Leuzzi, Domenech e Di Matteo compone l'area scouting al servizio del ds Ghisolfi. Intanto ieri Ranieri ha diretto il primo allenamento della settimana che porta al Bologna. Regolarmente in gruppo Pellegrini, che non ha avuto bisogno di esami strumentali ed ha ricaricato le batterie dopo la sostituzione nel derby. Si è rivisto anche Celik dopo l'influenza, che ora ha colpito Dahl. Ancora out Cristante e Ryan.