Notte della passione: tifoserie alla prova

Luci all'Olimpico, e all'ora di cena: non accadeva da un pezzo per un derby. L'ultima volta alle 20:45 è datata 2 marzo 2019, vinse la Lazio 3-0 con Caicedo, Immobile e Cataldi. Pochi giorni dopo la Roma esonerò Di Francesco e ci fu il Ranieri-bis. Ma soprattutto, si verificarono disordini fuori dallo stadio con scontri e feriti. [...] Da lì in poi, per motivi di ordine pubblico, niente derby di sera, perché alla luce del giorno l'afflusso allo stadio è più controllabile. [...] Ma anche giocando alla luce del sole, non si può dire che i disordini non ci siano stati. Un anno fa, nel derby di Coppa Italia, fumogeni in campo, una bottiglietta lanciata contro Bove e l'emissione di 16 Daspo. [...] Da questo Roma-Lazio ci si attende un segnale di civiltà da parte del pubblico romano, perché la negazione della notturna è stata comunque una macchia per la città. [...]

Sarà fondamentale anche il comportamento dei calciatori in campo, daranno una grossa mano alla serata se saranno sportivi e sereni. [...] Ad essere determinante per il ritorno del derby in notturna, è stata anche la Supercoppa di Riad. Senza Juventus, Inter, e Milan, infatti, non c'è spettacolarità in tv e questo aiuterà gli ascolti. [...] Ora la palla passa ai tifosi. [...]

(Il Messaggero)