Napoli, priorità Pellegrini

Il Napoli ha compilato la lista di gennaio da tempo, ha le idee chiare, ha messo in ordine le priorità e le alternative per ruolo: Danilo in difesa, certo; Lorenzo Pellegrini a centrocampo.

[...] Manna ci sta lavorando da un po’, è una questione complicata per i parametri, per un ingaggio che sfiora i 6 milioni con i bonus (4,5 di base), e da qualche giorno anche per una concorrenza che si staglia all’orizzonte: quella dell’Inter. Alle prese con la questione del malumore di Frattesi, a sua volta intenzionato a cambiare aria e finito proprio sul tavolo della Roma. [...]

(corsport)