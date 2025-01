Muro Inter per Frattesi

IL TEMPO (L. PES) - L'Inter alza il muro per Frattesi. E la Roma non ha alcuna intenzione di sfondarlo a suon di milioni. Le parti, al momento, sono ferme sulle proprie posizioni mentre l'agente del calciatore Riso si affanna a cercare soluzioni. Aldilà delle schermaglie mediatiche delle ultime ore, i nerazzurri hanno chiarito un aspetto: nessun trasferimento a titolo definitivo per i calciatori che la Roma propone, al massimo prestiti. Cristante o Pellegrini (molto più il primo che il secondo) sono i profili che Ghisolfi ha inserito come possibili contropartite nella negoziazione con l'Inter, ma entrambi non sono stati valutati utili ad abbassare la valutazione di Frattesi. O meglio non di molto. La richiesta, perciò, resta esclusivamente di denaro (45 fanno sapere da Appiano Gentile, ma probabilmente ne potrebbero bastare anche meno) e servirà un grande lavoro di diplomazia da parte del procuratore dell'ex Sassuolo per trovare un punto d'accordo che in ogni caso non sarebbe rapido. Il malcontento del calciatore resta (anche stasera dovrebbe iniziare in panchina nonostante l'assenza contemporanea di Mkhitaryan e Calhanoglu) ma da Trigoria c'è l'intenzione di misurare la spesa e attendere che le posizioni della dirigenza nerazzurra si ammorbidiscano. Il ragazzo è senza dubbio apprezzato ma non è una priorità urgente perlomeno a gennaio. Insomma, se si riuscisse ad anticipare l'investimento a condizioni accettabili tanto meglio. Capitolo esterno destro. Rensch è tornato il candidato numero uno (piace da tempo a Ghisolfi) dopo che Alberto Costa è andato alla ]uve, ma anche in questo caso niente spese folli. L'olandese, ieri in campo da titolare e per 90 minuti nel match (perso) dell'Ajax contro l'Az in Coppa d'Olanda, ha il contratto in scadenza e tra meno di venti giorni potrebbe firmare a zero con chiunque, Roma compresa. La prima offerta da 5 milioni non ha soddisfatto i Lancieri, ma la sensazione è che i giallorossi non si spingeranno oltre ed eventualmente potrebbero virare su altri obiettivi rinviando comunque per giugno l'arrivo del ventunenne. Nessuna novità nemmeno sul fronte uscite dove, sempre in quella zona di campo la Roma vorrebbe liberarsi di Celik che ha il contratto in scadenza tra diciotto mesi ma di offerte non se ne vedono (tra l'altro al Lille spetterebbe il 15% sulla futura rivendita). Empoli e Cagliari aspettano i saldi di fine mercato per provare a prendere Shomurodov e il Marsiglia tenta invano di convincere Zalewski.