Moyes spinge Beto al Toro

Anche con David Moyes, tornato all'Everton dopo dodici anni per volere dei Friedkin, per Beto la situazione non cambia: e ieri sera, contro l'Aston Villa (vittorioso per 1-0), è partito dalla panchina per poi entrare nel finale senza mai rendersi pericoloso. [...] Un altro segnale, importante, che tra lui e la società di Liverpool il rapporto è finito. Il portoghese naturalizzato guineense continua a chiedere di essere ceduto. [...] Vuole tornare in Italia, giocare, recuperare il terreno perduto. [...]

Ecco perché il Toro ha deciso di puntare forte su di lui. Davide Vagnati ha iniziato, tra mille difficoltà, la trattativa con l'Everton, che finora non ha portato a nessun risultato. Ha ottenuto il sì del giocatore, entusiasta di vestire il granata, ma non con il club. La prima proposta dell'uomo di Cairo è stata quella del prestito (di 3 milioni) con diritto di riscatto. Offerta che è stata subito rispedita al mittente. [...] Gli inglesi sotto i 20 non intendono scendere. Il piano della dirigenza granata è quello di strappare il sì all'Everton negli ultimi giorni di mercato (anche) grazie all'insistenza del giocatore, che sta cominciando a puntare i piedi per davvero. [...]

(Tuttosport)