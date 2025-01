La Roma si sta muovendo per sistemare la difesa. Sulla fascia destra, è stato confermato l'interesse per Micheal Kayode della Fiorentina, che ha una valutazione di circa 18 milioni di euro. Per la centrale, invece, l'obiettivo è Mika Marmol del Las Palmas, ma a Trigoria non vogliono pagare la clausola rescissoria di 10 milioni di euro. [...]

(gasport)