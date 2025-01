Morto Cudicini, il "Ragno Nero"

LEGGO - La Roma e il Milan sono in lutto. Ieri sera è morto Fabio Cudicini, il mitico portiere soprannominato “Ragno Nero”. Aveva 89 anni. Triestino di nascita, arriva al Milan nel 1967, dopo otto stagioni con la Roma, con cui vinse la Coppa delle Fiere nel 1961, oltre a una Coppa Italia nel 1964. Nereo Rocco lo porta in rossonero nel 1967, malgrado lo scetticismo generale.

In molti ritenevano il 32enne Cudicini ormai avviato alla fine della carriera, e invece il “Ragno Nero” (ribattezzato così, ovvero “Black Spider” dai giornali britannici dopo due grandi partite a Glasgow e Manchester) sarà decisivo per la conquista di uno scudetto, una Coppa Italia, una Coppa Campioni, una Coppa delle Coppe e la prima Intercontinentale, nel 1969. Con i sui 191 centimetri era molto alto per l’epoca. A Roma l’avevano soprannominato “Pennellone”. Suo figlio Carlo, anche lui portiere, classe 1973, ha giocato nel Chelsea.