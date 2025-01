Monitorati centinaia di ultra tedeschi, è caccia ai diffidati

Sarebbero alcune centina­ia, monitorati dalla polizia tedesca in contatto con gli investigatori romani. Una prassi che in altre occasioni ha consentito di individuare sog­getti a rischio scontri. Come quelli che nel 2018 hanno crea­to problemi di ordine pubblico proprio a Roma in occasione della trasferta per la partita contro la Lazio, dando vita a incidenti a piazza del Popolo, sul lungotevere e anche nei pressi dell’Olimpico. Un antici­po di quello che hanno poi fat­to due anni fa a Napoli. Ecco perché ieri sera erano decine i blindati di polizia, carabinieri e Finanza che presidiavano al­cune zone strategiche del cen­tro: piazza del Popolo, Campo de’ Fiori, piazza di Spagna, piazza Sant’Andrea della Valle. (...) Ieri i tifo­si dell’Eintracht sono arrivati a centinaia, soprattutto con mezzi privati. Auto, pulmini, qualche torpedone. Il grosso è atteso per oggi, anche con voli charter e di linea, qualche tre­no. Alla fine dovrebbero essere oltre 3500, ai quali potrebbero aggiungersi rappresentanti di tifoserie gemellate in Italia (Atalanta) e all’estero accumunate anche dall’orientamento politico all’estrema sinistra in contrapposizione con quello di estrema destra di alcune frange estreme del tifo roma­nista e laziale. (...) Insomma un crocevia in­quietante con le forze dell’ordi­ne che già da ieri sera presidia­no i luoghi chiave del centro anche con pattuglie posiziona­te vicino a pub e ristoranti, così come i monumenti e le zone dello shopping e più turisti­che, e gli hotel dove alloggiano i tifosi ospiti. Molti di loro ieri hanno cenato in comitiva fra Campo de’ Fiori, Trastevere e i dintorni di via Cavour. (...)

(corsera)