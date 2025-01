Missione Roma: vincere in Europa per tornare grandi

[...] In attesa della Serie A e della trasferta di Udine, la Roma non vuole porsi limiti in Europa League. La sfida di domani contro l'AZ Alkmaar in Olanda è l'occasione giusta per misurare l'altezza delle ambizioni. [...] Come Claudio Ranieri ha specificato, ai giallorossi manca poco per tornare al successo in trasferta. [...] Contro l'AZ un successo renderebbe matematico il passaggio del turno in coppa. Al momento la Roma ha 9 punti, salirebbe a 12, per poi tentare contro l'Eintracht di conquistare addirittura la qualificazione tra le prime 8. Un successo fuori casa che manca dal 25 aprile contro l'Udinese, quel giorno finì 1-2 con il gol decisivo di Bryan Cristante. [...]

Nelle ultime 7 stagioni la Roma è stata la squadra che ha ottenuto più semifinali europee di tutti (ben 5) al pari del Real Madrid. [...] Ranieri punta dunque ad allungare questa tradizione, con l'Europa League che potrebbe regalare l'accesso alla massima competizione europea. Per farlo, ha a disposizione una rosa piena di esperienza e che sono già arrivati in finale. [...] La Roma, anche grazie a Dybala e Dovbyk, cercherà di andare lì a tenere il pallino del gioco, con il tecnico che può puntare anche sulla rosa al completo. [...] Ad Udine, oltre al ritorno di Cristante, i giallorossi potranno contare anche su Pierluigi Gollini. Domani, invece, in panchina ci sarà il giovane De Marzi. Altra buona notizia, in Friuli ci saranno anche i tifosi romanisti. Nonostante il divieto imposto dopo i fatti del derby, il TAR ha accolto il ricorso presentato dai tifosi giallorossi. [...]

(gasport)