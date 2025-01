Missione compiuta

IL TEMPO (L. PES) - La Roma non delude e continua il suo viaggio europeo. Il successo contro l'Eintracht Francoforte dell'Olimpico vale il 15° posto in classifica e il pass per i playoff contro una tra Porto e Ferencvaros. Contro i tedeschi è arrivato il settimo successo casalingo di fila. La carica non è quella delle notti europee più importanti ma l'Olimpico risponde comunque presente con quasi 65mila spettatori e la solita spinta della Sud. Più Eintracht nella fase iniziale del match anche se è la Roma ad essere più pericolosa. I tedeschi premono, ma al tramonto del primo tempo arriva il vantaggio firmato da Angelino. [...] Ad inizio ripresa, Ranieri attinge subito dalla panchina, mettendo Cristante e Soulé. Il tecnico vede la squadra stanca e toglie anche Dovbyk per Shomurodov. E proprio l'uzbeko dopo una fantastica azione di Soulé, si ritrova a tu per tu con Trapp e trova la rete del raddoppio. [...] Gestione totale per i giallorossi nel finale. Ora Napoli e Milan prima della doppia sfida europea.