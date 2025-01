Milan: può arrivare Modesto come direttore sportivo

Il Milan pensa a François Modesto come dirigente. L’idea, nata a gennaio, può prendere corpo nelle prossime settimane oppure più in là, per l’estate. Modesto si aggiungerebbe al gruppo di dirigenti attualmente al lavoro sul Milan e non sostituirebbe Geoffrey Moncada come uomo chiave nella selezione dei calciatori. Moncada insomma continuerà a lavorare sul mercato del Milan in questi ultimi giorni di mercato e nella seconda parte di stagione rossonera assieme a Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic.

La scorsa estate sono state molto forti le voci su un suo possibile passaggio alla Roma, poi non concretizzato.

(gazzetta dello sport)