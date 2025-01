Milan e Roma sono alla finestra per Sartori

Se gli algoritmi analizzassero fedelmente i risultati, sportivi e finanziari, Giovanni Sartori sarebbe uno dei direttori sportivi più richiesti del mercato internazionale: in 32 anni e mezzo di carriera ha costruito il fenomeno Chievo, portandolo alle soglie della Champions League, ha creato le basi del miracolo Atalanta dove ha vissuto otto anni straordinari, ha dispensato le sue conoscenze al Bologna di Joey Saputo, che oggi vorrebbe tenerselo stretto dopo la storica qualificazione alla Champions. (...) Milan e Roma, in ordine alfabetico, lo stanno seguendo con attenzione. Qualche contatto, anche diretto, c’è già stato, più che altro per capire i margini di un eventuale accordo. Lui ascolta le proposte con orgoglio. (...) A Verona sussurrano che la Roma stia pensando anche a Sean Sogliano, che ha un contratto fino al 2025 ma potrebbe liberarsi facilmente quando sarà definito il nuovo assetto societario.

(corsport)