Materazzi avvisa Frattesi: “Lasciare l’Inter sarebbe un grave errore. A Roma non ti perdonano nulla, guarda Pellegrini”

“Fossi in Frattesi, non ragionerei di impulso. Avrei potuto farlo anch’io nel 2006, ma non l’ho fatto ed è stata la decisione più giusta mai presa in dieci anni di Inter”. Sì, anche Marco Materazzi ha avuto il suo mal di pancia: l’anno magico del Mondiale era appena iniziato e a mettere in discussione la sua storia in nerazzurro era stato proprio il Mondiale: “Con Mancini giocavo poco, avevo paura di restare fuori dai convocati di Lippi – racconta l’ex difensore – e a gennaio si presentò l’occasione di andare al Milan. L’orgoglio avrebbe potuto spingermi ad accettare quella proposta, ma sono tornato sui miei passi. Il resto della storia lo conoscete…”.

Cosa fu a farle decidere di rimanere?

“Due chiacchierate. Una con Lippi, che mi rassicurò: “Non mi importa che tu sia un titolare nell’Inter. Un posto per te in Nazionale c’è”. Un’altra con Facchetti: “Marco, qui all’Inter abbiamo bisogno di te”. Nel caso di Frattesi non penso ci sia bisogno di confronti con il ct: Spalletti lo stima, Davide è già un titolare dell’Italia e non deve dimostrare nulla”.

(...)

Invece scalpita per andare alla Roma…

“È il club nel quale è cresciuto e lì avrebbe più spazio per giocare con continuità, ma bisogna anche allargare lo sguardo a tutto il contesto. Nell’Inter Frattesi ha già vinto e ha la possibilità di ripetersi, è in una squadra che lotta per il vertice, su tutti i fronti. A Roma troverebbe una situazione completamente diversa, complicata dal punto di vista dei risultati. E c’è il rischio di una sorta di sovraesposizione, diciamo così, perché a Roma non ti perdonano nulla. Basti pensare a Pellegrini, romano e romanista come Frattesi: fino al gol nel derby ha vissuto momenti delicati”.

E all’Inter? Se il caso dovesse rientrare, non c’è il pericolo che i tifosi gli rimproverino l’ostinazione di andarsene?

“No, perché l’ambiente interista è diverso. E perché a Frattesi tutti riconoscono già un peso importante, come spiegato”.

(...)

(gasport)