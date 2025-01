Mancini esulta: "È per i tifosi"

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Da un lato uno tra i migliori in campo, dall'altro un muro in difesa. Saelemaekers e Mancini dopo la vittoria del derby hanno parlato ai microfoni di Dazn, sottolineando l'importanza della partita. «Avevo già giocato il derby di Milano - ha esordito il belga - ma quello di Roma è speciale, è un'emozione incredibile aver segnato e sono contento di aver aiutato la squadra». Gli fa eco Mancini: «Troppo bello festeggiare dopo ogni derby, come l'anno scorso. Bellissimo farlo con questi tifosi, sono la nostra spinta e il nostro cuore, è bellissimo vederli felici. Il derby è una partita a parte, anche se sono sempre tre punti. Non abbiamo vinto il campionato, ma era importante regalarci questa gioia».

Entrambi hanno poi parlato di Pellegrini, che con il gol dell'1-0 ha allontanato una volta per tutte le critiche: «Nel pullman avevo detto a Lorenzo che avrebbe fatto gol e così è stato - ha affermato Saelemaekers - sono molto contento, perché è stato un momento difficile per lui.

Per noi e importante e oggi l'ha fatto vedere». «lo e Lorenzo abbiamo un'amicizia intima - ha aggiunto Mancini - l'ho visto soffrire per il momento che stava passando ma era comunque felice per i risultati positivi. Quando è entrato in campo gli ho detto di riprendersi lo stadio e i tifosi perché se lo meritava. Lo ha fatto in 10 minuti con un grandissimo gol».

Artefice della vittoria è sicuramente Claudio Ranieri, al quinto derby vinto su cinque disputati: «Lui è una leggenda qui a Roma - ha confermato Saelemaekers- siamo contenti perché ha ripreso un gruppo in un momento difficile e lui l'ha saputo rialzare. Oggi abbiamo vinto per lui e per i tifosi». Sulle qualità del tecnico si è soffermato anche Mancini: «Ha portato serenità e tranquillità. Stiamo lavorando in maniera ottima e prepariamo le partite bene, l'unico scivolone è stato a Como».

Proprio il difensore centrale ha poi concluso l'intervista ribadendo un concetto espresso da Hummels in un'intervista di qualche giorno fa sulla possibilità di superare la Lazio in classifica in caso di vittoria del derby: «Sono d'accordo con Mats. Abbiamo fatto veramente poco nel girone d'andata, dobbiamo essere onesti e obiettivi. Per una squadra come la Roma 23 punti è veramente poco. Nel girone di ritorno, con questa spinta nel derby, dobbiamo dare qualcosa in più per risalire la classifica».

Nel frattempo si registra una brusca frenata nell'affare che avrebbe dovuto portare Le Fée al Betis di Siviglia. Gli spagnoli hanno chiesto tempo all'entourage del francese che ha deciso di interrompere le trattative.