Mancini: “Bravi a recuperare, assurdo però prendere due gol in pochi minuti”

È stato il primo, Gianluca Mancini, a rendersi conto del tocco di mano di Lucumì in pieno recupero e a richiamare l’attenzione dell’arbitro Abisso, che poi è stato richiamato al Var. “Io mi adeguo alle regole – sembra quasi giustificarsi – e in campo ho detto all’arbitro che era fallo. Da difensore con il Var è complicato, il contatto con l’attaccante lo devo avere, è difficile saltare con le braccia intorno al corpo”. Lo stato d’animo è altalenante. “Ci sono rammarico e un po’ di frustrazione perché siamo andati in vantaggio e ci siamo fatti sorpassare. Ma siamo stati bravi a non mollare e siamo riusciti a riprenderla". (...)

(corsera)