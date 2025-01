Mal di trasferta anche con l’Az. Ranieri: “Non siamo furbi”

E aspetterà. Tanto Farioli, quanto la Roma di sfatare il tabù trasferta. I giallorossi perdono 1-0 contro l’Az Alkmaar e abbandonano la possibilità di qualificarsi tra le prime 8. Gli uomini di Ranieri in Olanda si complicano da soli la vita e, a una sola giornata dalla fine del girone, rischiano seriamente di rimanere fuori dall’Europa League. La Roma si giocherà tutto giovedì prossimo contro l’Eintracht Francoforte. La qualificazione ai playoff passa dall’Olimpico. (...) La Roma prende gol al primo tiro in porta dell’Az. “Siamo fatti male. Non siamo furbi, intelligenti e scaltri. Facciamo errori incredibili — commenta quasi rassegnato Ranieri a fine partita — prendere gol da fallo laterale è una roba da non credere. Dispiace perché la prestazione c’è stata, hai giocato e creato. Ma poi che hai raccolto? Niente”. (...)

(La Repubblica)