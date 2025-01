Mai due vittorie di fila, come le pericolanti

Monza, Venezia, Cagliari, Verona, Parma, Empoli, Lecce e Genoa. Questa è la cattiva compagnia della Roma in campionato. Sono le squadre che, in 20 giornate, non sono mai riuscite a mettere insieme due vittorie consecutive. (...) Un problema che spiega il decimo posto. Per fare un salto di qualità serve un «filotto» di vittorie. La Lazio ne ha messe insieme 5, la Fiorentina 8 e l'Atalanta 11. La mancanza di continuità ha zavorrato la stagione. È un problema di personalità del gruppo dove, per dirla con Mourinho, mancano i «banditi» e si aspetta sempre «la torta della nonna». Il derby vinto poteva essere la svolta, così non è stato. Il lavoro per Ranieri è più in salita di quello che pensava.

(corsera)