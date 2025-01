Ma che Casms state facendo

IL ROMANISTA (T. CAGNUCCI) - Como si sperava fosse un'eccezione, invece, il divieto per i tifosi residenti a Roma è stato ribadito anche per le trasferte di Bologna e di Udine. Lo ha deciso il CASMS e accolto dal prefetto di Bologna. Una decisione sanzionatoria non si sa per cosa, visto che al derby c'è stato un daspo per un tifoso laziale e che l'ordine pubblico ha funzionato. [...] Una decisione anti-costituzionale che vieta alle persone di muoversi e che misura il basso grado di civiltà del paese. Non si danno soluzioni, si vieta. [...] Non si capisce che nel calcio il tifo è la soluzione, non il problema, un'emozione non si blocca ma la si deve vivere. [...] Forse in questi tempi virtuali senza sentimento, di trasmissioni tv da vomito, di pochi esempi puri, è giusta la decisione del Casms. [...]

