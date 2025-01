L'urlo dell'Olimpico

IL TEMPO (F. BIAFORA) - La Roma conta sul proprio stadio per non sprofondare in Europa. Con nove punti conquistati in sette partite nella nuova formula del maxigirone d'Europa League, i giallorossi sono chiamati a non sbagliare nella sfida da dentro fuori contro l'Eintracht Francoforte. Nonostante le chance di eliminazione siano notevolmente ridotte - per rimanere fuori dalle prime 24 servirebbe un ko ed un complicato gioco di incastri e di risultati sfavorevoli -, nessuno a Trigoria vuole sbagliare ancora dopo la brutta figura rimediata in casa dell'AZ Alkmaar giovedì scorso. Sfumata in quell'occasione la chance di conquistare l'accesso diretto agli ottavi di finale, ora non resta che garantirsi la qualificazione ai play off, in programma il 13 e il 20 febbraio. Con un pari la Roma sarebbe praticamente dentro, ma anche una vittoria non è assolutamente un obiettivo da disdegnare, visto che avrebbe ripercussioni positive sia economiche che sportive. I tre

punti, oltre ai 300mila euro per il passaggio al turno successivo, farebbero entrare 450mila euro nelle casse del club dei Friedkin. Inoltre le squadre che terminano la fase «campionato» tra il nono e il sedicesimo posto saranno teste di serie al sorteggio di venerdì (ore 13), giocando in casa il ritorno per passare agli ottavi. Ci sono quindi tutti gli ingredienti per evitare cali di tensione e scampare da una figuraccia che avrebbe effetti devastanti sul resto della stagione romanista. Ranieri - oggi alle 13 la conferenza stampa della vigilia - non ha paura di fallire, anche perché ritroverà la squadra tipo dopo aver lasciato a riposo diversi big nell'impegno di campionato con l'Udinese. Hummels, Paredes, Saelemaekers e Dybala sono tutti rimasti fuori dalla formazione titolare schierata in Friuli, con l'allenatore che ha dato un messaggio preciso al gruppo con certe scelte: la coppa ha la priorità e non sono ammissibili altri passi falsi dopo diversi scivoloni. Senza Rensch e Gollini, ancora non inseriti in lista, e con Hermoso pronto a salutare i compagni in giornata, le scelte del tecnico sembrano abbastanza scontate, con l'unico dubbio che riguarda l'utilizzo o meno di Pellegrini, favorito su El Shaarawy e Pisilli. Oltre ad affidarsi alla solidità di una formazione collaudata e alla classe della Joya, Ranieri sa quanto sarà importante la vicinanza del pubblico dell'Olimpico. Davanti alla Curva Sud i recenti risultati hanno messo in mostra un gruppo invincibile: sono sei le partite di fila vinte tra le mura amiche, un rendimento da schiacciasassi. Che però non spaventa i tedeschi dell'Eintracht, che stanno vivendo un'altra stagione di alto livello. Forte del terzo posto in Bundesliga dietro a Bayern e Bayer, la squadra allenata da Dino Toppmóller non regalerà nulla ai capitolini, anche per mantenere la seconda piazza in Europa League alle spalle di una Lazio praticamente irraggiungibile. Ma la Roma non può permettersi altri sbagli quando si presenta il primo ostacolo di una settimana cruciale per la stagione.