Lupa Capitolina a Francesco Totti: mozione bipartisan per il premio

Maggioranza dem e opposizioni per una volta unite. A mettere d'accordo tutti i partiti rappresentati in Campidoglio è Francesco Totti, totem della Roma e del romanismo. Con una mozione bipartisan, i consiglieri dell'Assemblea capitolina chiedono al sindaco Roberto Gualtieri di premiarlo con la massima onorificenza di Roma. Si tratta della Lupa Capitolina. [...] "Nel palmares di Francesco Totti manca ancora un trofeo: la Lupa Capitolina. Il Capitano non è stato solo un campione sul campo da gioco, ma si è anche distinto nella promozione dello sport e nell'impegno sociale. La sua attività filantropica è di esempio a Roma e nel mondo",[...] spiega Paolo Ferrara, consigliere 5S di lungo corso.

Ecco, allora, la mozione: un atto condiviso per consegnare la Lupa Capitolina all'ex capitano della Roma. [...] Nel mezzo, al centro dell'Assemblea capitolina evidentemente ancora attraversata da venti di derby, il sogno è quello di schierare Francesco Totti. Un po' come se fosse ancora in campo, con il numero 10 stampato sulla schiena. [...]

