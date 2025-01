L'occasione per Pisilli l'equilibratore. Arriva Rensch, Shomurodov ai saluti

Tocca di nuovo a Niccolò. Sì, a Niccolò l'equilibratore. [...] Per come è stata costruita la rosa, la Roma è inevitabilmente una squadra squilibrata. Con due attaccanti che faticano a fare la fase difensiva, un'ala (Saelemaekers) trasformato in terzino, un terzino (Angelino) che per vocazione si sente ala e una mezzala (Pellegrini) che il meglio negli ultimi anni lo ha dato senza Dybala. [...] Nelle idee di Ranieri, Pisilli deve diventare quindi una sorta di equilibratore, perché "quando partiamo per fare gol, andiamo con troppi uomini - ha ricordato il tecnico dopo Bologna - e invece ci devono essere gli uomini giusti sulle preventive per non far ripartire l'avversario". [...]

A Niccolò, importa poco. A 20 nani basta giocare. [...] "Nasco come una mezzala, ma posso giocare anche nei due mediani e più avanti, non ho problemi e cerco di fare quello che mi dice il mister". [...] Intanto ieri la Roma ha abbracciato Rensch. [...] Dopo aver svolto le visite mediche ha firmato il contratto che lo legherà in giallorosso fino al 2029. Arrivato il terzino, è stato poi il turno del secondo portiere: Gollini. Il mercato della Roma sta entrando nel vivo. Ma prima, serve almeno un'uscita che dovrebbe essere quella di Shomurodov. Sull'uzbeko l'Empoli fino a ieri sembrava in netto vantaggio. Ora, però, c'è anche il Venezia. [...]

(Il Messaggero)