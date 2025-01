L'obiettivo post derby è vincere in trasferta

Anno nuovo, Roma nuova in trasferta? Azzardato pronosticarlo, dato che il successo lontano dall'Olimpico le manca addirittura dall'aprile dello scorso anno. [...] Più si avvicina la lista nera, però, e più si avvicina il momento della svolta. Non tanto (non solo) per il ritrovato valore della squadra di Claudio Ranieri quanto perché, prima o poi, una partita in trasferta anche involontariamente la Roma riuscirà a vincerla. [...]

E' noto, del resto, che esistono due tipi di Roma: una casalinga, 18 punti su 23 alle pendici di Monte Mario, e una praticamente allo sbando quando si allontana dalla Capitale, 5 soli punticini in 9 partite. [...] Dopo aver conquistato un pareggio in casa del Milan e vinto il derby, la nuova Roma è chiamata a dare un'altra spallata alla sua mediocre classifica, riportando domenica a casa da Bologna punti pesanti. Non per alimentare speranze e traguardi che fino a poche settimane fa sembravano chimere quanto mai senza senso, ma perché il distacco dalla zona retrocessione continua a essere troppo ristretto. Serve ulteriore concretezza. [...]

(corsera - M. Ferretti)