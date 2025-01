Lo strano sortilegio del derby romano: dal 2000 chi parte dietro vince di più

Se è vero che i numeri raccontano le traiettorie dell'universo e le incidenze che hanno nei destini degli uomini, a questo punto occorre arrendersi. [...] Il luogo comune che dice che sia una partita dove non esistono favoriti, viene certificato anche dai numeri. Infatti, le cifre raccontano come dal 2000-2001, per Lazio e Roma il vantaggio in classifica è un fattore nullo. [...] Nessuno crederebbe mai al fatto che nelle ultime stagioni la squadra che si è presentata peggio al derby abbia guadagnato più punti dell'altra. Sulle 48 stracittadine giocate, infatti, la sfavorita alla vigilia ha perso 16 volte, pareggiato 13 e vinto 19 volte. [...]

Anche nel secolo scorso questa incidenza si è verificata spesso, come nel campionato 1983-1984 con la Roma di Liedholm che poi sarebbe arrivata in finale di Champions League, pareggiò 2-2 contro una Lazio a rischio Serie B. [...] Nel derby, quindi, l'unica regola è che non ci sono regole. [...] Il mantra ormai può dirsi codificato: a Roma il derby non lo vincono i più forti, ma semplicemente i migliori.

(Il Messaggero)