L'Inter spinge Frattesi da Ghisolfi. Occhi puntati anche su Buchanan

Florent Ghisolfi e Lorenzo Vitali sono tornati a Roma ieri dopo i due giorni passati a Milano. Hanno partecipato all'Assemblea di Lega, ma per il ds è stata anche l'occasione per intavolare delle trattative di calciomercato. E i fronti caldi sono due: quello con l'Inter per Frattesi e quello con il Milan per Saelemaekers. Il centrocampista ha aperto a un trasferimento nella Capitale. Nello sfondo c'è anche il Napoli che può incassare 80 milioni dalla cessione di Kvaratskhelia. Anche la Juve ha effettuato un sondaggio. Ma Davide non ha dubbi: preferisce la Roma. [...] Il prezzo, però, resta alto: richiesta di 45 milioni. La possibilità di uno scambio con Cristante per il momento non decolla, ma l'idea è stata presa in considerazione. La trattativa non è facile, ma qualcosa si muove. In mezzo al campo piace anche Reitz. [...] Sul taccuino c'è anche Buchanan. Esterno destro canadese che non sta trovando spazio con Inzaghi (solamente 5 presenze stagionali). Su di lui anche club di Premier e Liga, può arrivare in prestito. Capitolo Saelemaekers: ancora nessun accordo tra Roma e Milan e i discorsi sono stati rimandati alla seconda metà di gennaio quando il procuratore del belga incontrerà i due club. [...] Respinta un'offerta dal Betis per Soulé. La Roma non vuole cederlo e ieri Ranieri lo ha spronato in conferenza: "Deve diventare più pratico".

(Il Messaggero)