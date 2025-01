L’Inter non molla Frattesi. Idea Buchanan per la fascia, Shomurodov in uscita

[...] Dopo la cessione di Enzo Le Fée al Sunderland, operazione chiusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 23 milioni che potrebbe diventare obbligo in caso di promozione in Premier League da parte del club inglese. [...] Con l’uscita del francese la Roma è alla ricerca di un centrocampista e tutti gli occhi sono puntati su Davide Frattesi. Il giocatore è in cerca di minutaggio e vorrebbe trovare una squadra che lo mettesse al centro del progetto e per questo c’è l’idea di lasciare l’Inter già in questa finestra di mercato. Con i nerazzurri è un vero e proprio braccio di ferro: il club non vorrebbe cederlo e per questo la richiesta è molto alta con il costo del cartellino che si aggira attorno ai 45 milioni di euro. [...] La Roma vuole rinforzare anche le fasce e per questo da Trigoria hanno puntato gli occhi su Buchanan dell’Inter [...] Tra i vari giocatori in uscita c’è anche Shomurodov: Empoli e il Cagliari sono i principali candidati. I toscani dovranno fare a meno di Pellegri a causa dell’infortunio per questo sono alla ricerca di un centravanti. Smentita l’ipotesi Gollini per la porta.

(il Romanista)