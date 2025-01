Leader da confermare

IL TEMPO (L. PES) - C'è una Roma da confermare. Da Hummels a Paredes, passando per Dybala e Saelemaekers, fino ad El Shaarawy e all'ormai perduto Zalewski. Diversi i calciatori che hanno con i giallorossi un contratto in scadenza a giugno 2025 e che rappresentano, in gran parte, l'ossatura fondamentale sulla quale Ranieri sta ricostruendo dopo le macerie. La situazione più lineare è senza dubbio quella di Hummels. Il tedesco è stato rilanciato dal tecnico ed è diventato il leader della squadra, ma deciderà soltanto a fine campionato il suo futuro (continuare a giocare o smettere), come ha dichiarato proprio lui stesso. L'altra stella rigenerata, e blindata come il tedesco, da Sir Claudio è Paredes. L'argentino ha un'opzione per un terzo anno di contratto che però per scattare prevede, oltre al 50% delle presenze di questa stagione, la necessità della qualificazione della Roma in Champions o Europa League. Ad oggi complicata da immaginare. E' facile invece pensare che l'allenatore, anche nelle vesti di dirigente, cercherà comunque di tenere il centrocampista, che continua ad essere corteggiato dal Boca Juniors per un ritorno in patria.

Da un argentino all'altro ecco Dybala. Il gran rifiuto all'Arabia e il mancato affondo del Galatasaray hanno restituito la Joya migliore, con minuti e gol che lo hanno rimesso al centro del progetto. Una storia che è molto vicino a continuare almeno per un'altra stagione. Mancano ormai meno di cinque partite per il rinnovo automatico e il rapporto tra l'agente Novel e Ghisolfi è tornato sereno nelle ultime settimane. Tante telefonate ma nessun appuntamento in programma: la volontà dell'attaccante è quella di restare, anche se non è stata affrontata la possibilità di rinnovare o di spalmare l'ingaggio. Un discorso che tornerà in agenda più avanti. Destino simile anche per El Shaarawy, che come i suoi compagni ha un'opzione, che scatta in base a gol e presenze, per prolungare l'accordo in scadenza a giugno. A fine contratto anche Ryan (con lui c'è un'opzione per altri due anni), Zalewski, destinato all'addio a zero, e il giovane Marin, per il quale sono in corso le trattative per il rinnovo.

Capitolo Saelemaekers. La Roma vuole tenere il belga, che è felice nella Capitale, e nella seconda metà di gennaio è già stato fissato un faccia a faccia con il suo agente Stipic, che vedrà sia Ghisolfi che il Milan, fungendo da intermediario per capire richiesta ed offerta, approfondendo inoltre la questione cifre e le volontà dei rossoneri su Abraham. Nel frattempo il Sunderland conta di sistemare in queste ore gli ultimi dettagli per Le Fée, che ha cambiato idea sulla destinazione dopo il rifiuto iniziale. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto a 23 milioni, che diventa obbligo in caso di promozione in Premier League. Empoli e Cagliari pensano a Shomurodov, si allontana invece il terzino Alberto Costa.