Le Fée, nuova vita al Sunderland. Shomurodov: Cagliari o Empoli

Enzo Le Fée lascia la Roma. Il centrocampista, arrivato a luglio per 23 milioni di euro dal Rennes, passa al Sunderland, il club inglese che milita in Championship, e già in giornata si sottoporrà alle visite mediche. L'affare è stato chiuso con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 23 milioni in caso di promozione in Premier del club. [...] A spingere ieri per il buon esito della trattativa con la Roma è stato in particolare Regis Le Bris, tecnico degli inglesi che ha già allenato Le Fée al Lorient. [...]

E sempre sul fronte cessioni, intanto, l'attaccante Eldor Shomurodov è nel mirino di Cagliari ed Empoli, mentre l'argentino Matias Soulé piace a Genoa e Betis Siviglia (ma l'intenzione dell'ex Frosinone è quella di restare nella Capitale). Nel frattempo, l'esterno destro del Vitoria Guimaraes, Alberto Costa, accostato nei giorni scorsi alla Roma, è sempre più vicino allo Sporting Lisbona. [...]

(gasport)