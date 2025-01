Lazio: Lotito incontra la falconiera Monica dopo il caso Bernabé

Sono cominciati i colloqui per il dopo Bernabé. Sabato pomeriggio a Formello è toccata a Monica, giovane falconiere di Tolfa incontrare il presidente Lotito che vuole risolvere in fretta il problema. Oltre un’ora di chiacchierata informale, la falconiera si è resa disponibile ad accettare l’offerta della Lazio. Tra l’altro è una tifosa biancoceleste che segue spesso le partite della squadra di Baroni in curva Nord. Si è parlato di tutto ma anche del tempo necessario per tornare a far volare un’un’aquila all’Olimpico. Per lei o chiunque verrà dopo il falconiere spagnolo ancora (per poco) chiuso nella sua stanza di Formello per la degenza post-operatoria, sarebbe molto più semplice tenere Olympia che, però, è bene ricordarlo è di proprietà di Bernabé. Di certo Lotito non sembra molto disposto a parlare con Bernabè dopo i danni di immagine causati alla Lazio difficilmente quantificabili e alle successive sceneggiate. Previste novità a breve: il presidente cerca la soluzione migliore per il simbolo del club.

(iltempo.it)

