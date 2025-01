Lavori in corso per l'assalto a Frattesi

IL TEMPO (L. PES) - Lavori in corso. Da sogno impossibile a trattativa da vivere e impostare. Frattesi e la Roma si cercano ancora, dopo un addio difficile ed estati di attesa ora i giallorossi tornano a sperare. Il malcontento del centrocampista si sposa con la voglia dei Friedkin di anticipare un colpo importante e con l'esigenza di salutare qualche senatore. Tante tessere devono andare al loro posto per accontentare le richieste del club nerazzurro, ma Frattesi è stato chiaro con l'Inter e con Inzaghi e sta spingendo per tornare a Trigoria. [...] Il vero protagonista della trattativa è però Giuseppe Riso, agente del calciatore interista e di tre tesserati romanisti. Uno di questi è Bryan Cristante che potrebbe rientrare nella trattativa. [...] Impostare uno scambio tra Frattesi e il centrocampista giallorosso, parte da agosto e si alimenta in questa prima parte di stagione in cui l'ex Sassuolo ha giocato sempre meno. [...]