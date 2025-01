Lavori in corso

IL TEMPO (L. PES) - "Stiamo lavorando per voi". E' un Ranieri dai volti diversi quello che presenta in conferenza stampa la gara col Genoa di domani. A tratti pungente ma anche protettivo e consapevole. Fa capire le difficoltà della squadra sotto alcuni aspetti ma difende i più giovani e l'operato suo e della società per far crescere la Roma. Un allenatore che parla già da dirigente. "Come sull'autostrada, "stiamo lavorando per voi". Io sto lavorando per me, cercando di immettere le mie convinzioni. A volte ce la facciamo, a volte torniamo indietro. Non credo sia un problema psicologico, ma penso di attenzione. E mi dispiace. Oltre a fargli vedere i filmati, anche oggi (ieri, ndr) gliel'ho fatti vedere per mostrargli dove sbagliamo. Io più di quello non posso fare. Poi quando giochiamo, sono i ragazzi che se lo devono ricordare". Insomma, della serie "in campo ci vanno loro" quasi a voler responsabilizzare una squadra che soprattutto in trasferta mostra ancora parecchi limiti, in particolare dal punto di vista mentale. "Mi chiedo, perché a Tottenham siamo stati sul pezzo fino in fondo? Abbiamo fatto la nostra partita, invece adesso no? Io li interrogo i ragazzi, la risposta ce la deve dare solo il campo. Noi lavoriamo per questo. Oggi in partitella tutti dicevano "le preventive", si parlavano. Mi auguro che a forza di essere la squadra che ha subito più ripartenze di tutta la Serie A, si migliori. Ci giocano su questo, io ci giocherei".

Quelle ripartenze che non hanno permesso ai giallorossi di vincere a Bologna e che Sir Claudio non vuole più vedere, anche perché come lui stesso dice: "Non sono uno da possesso palla". C'è spazio anche e ovviamente per il mercato, partendo proprio dal capitano sul cui futuro Ranieri risponde con sincerità. "Se dovesse venire una squadra e lui fosse contento di andare...Ma credo che questo valga un po' per tutti, però onestamente non credo che vada via. E' una mia sensazione". Diverso e più fermo invece su due giovani come Soulé e Baldanzi. "Io credo molto in questo ragazzo (l'argentino). Sono convinto che può essere un giocatore del futuro della Roma. Sta migliorando, chiedo spesso a lui di essere più pratico, di toccare meno la palla. Resta qui con noi, io credo in lui, sicuramente avrà le sue opportunità per vedere che sta migliorando. Baldanzi, in questo momento, lo sto preferendo a Soulé perché ha fatto i sei mesi di adattamento nella scorsa stagione. Lui dà quel brio in quelle partite in cui mi manca. E' un altro ragazzo che tengo molto in considerazione". Intanto domani all'Olimpico arriva il Genoa e la Roma dovrà dare seguito alle buone prove casalinghe dell'ultimo mese.