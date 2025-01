L'altra Roma di Sir Claudio

Con sei gare in 17 giorni, servirà per forza un'altra Roma. Sì, perché finora Ranieri ha ruotato con un minutaggio congruo 13-14 calciatori, limitando al massimo le sostituzioni e il conseguente minutaggio degli altri subentranti. [...] Anche nell'ultima partita europea, tolto l'avvicendamento dopo un tempo tra Dybala e Dovbyk già previsto per far rifiatare Paulo e garantire minutaggio a Artem, reduce da uno stop, le quattro sostituzioni seguenti sono arrivate tra il 74' e l'85' nonostante la partita fosse già sul 2-0. [...] Ora la storia cambia. O almeno dovrebbe cambiare. [...] Tra giovedì in Olanda - partita chiave ai fini della qualificazione tra le prime 8 - domenica a Udine (dove si giocherà alle 15), giovedì in casa con l'Eintracht, domenica 2 febbraio contro il Napoli e tre giorni dopo a Milano [...] non ci sarà tempo di rifiatare. E ritenere ad esempio che uno come Dybala le giochi tutte è impensabile.

Ma non solo Paulo. Dovbyk, Hummels, Paredes hanno bisogno di alternative. [...] Con l'infortunio di Pellegrini, ad esempio, Pisilli o El Shaarawy (matchwinner con il Genoa) si giocano una maglia contro l'AZ Alkmaar. [...] Inevitabilmente ci sarà spazio anche per Celik (Abdulhamid è sparito) e fra un paio di partite tornerà in auge - dopo un lungo infortunio - anche Cristante. [...] Baldanzi e Soulé sgomitano ma finora si sono visti con il contagocce. [...] Al di là di Rensch, atteso in giornata, i rinforzi servono adesso. Anzi, dovevano essere già a disposizione del tecnico. [...]

(Il Messaggero)