L'Ajax da il via libera: arriva Rensch. Ryan ai saluti, per la porta c'è Gollini

Si smuove il calciomercato della Roma. Il primo rinforzo per Claudio Ranieri è Devyne Rensch. [...] L'Ajax nei giorni scorsi aveva rifiutato la prima offerta, ma, ieri la distanza tra i club si è ridotta e l'affare si concluderà tra i 4 e i 5 milioni di euro. Ora il club olandese cerca un sostituto ed è stato sondato anche Mannini della Primavera romanista. Farioli si era opposto alla cessione del classe 2003 ma non è servito a nulla. [...] Rensch firmerà un contratto da 1,2 milioni di euro a stagione fino al 2029. La Roma ha bruciato la concorrenza di Marsiglia e Napoli.

La trattativa per Davide Frattesi resta in fase di stallo. Troppo alta la richiesta dell'Inter di 45 milioni di euro, ma Ghisolfi non molla. [...] La Roma sta lavorando su più fronti e sta tenendo banco anche la situazione Alexis Saelemaekers. Il Milan non ha ancora preso una decisione su Tammy Abraham e la richiesta non vuole scendere sotto i 18 milioni di euro. [...] Movimenti anche per la porta. L'obiettivo numero uno per il ruolo di vice Svilar è Gollini. In uscita invece: Paredes ha rifiutato l'ennesima ricca offerta dall'Arabia Saudita e ha messo ancora in stand-by il Boca Juniors. [...] Non si sblocca la trattativa tra il Marsiglia e Zalewski, il calciatore non ha ancora preso una decisione. [...]

(Il Messaggero)