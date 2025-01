L'abbraccio al Tre Fontane e la promessa del tecnico

IL TEMPO (L. PES) - "Faremo di tutto perché siate orgogliosi di noi". Con questa promessa Claudio Ranieri ha dato il via al 2025 giallorosso. Nell'allenamento aperto del primo gennaio il tecnico della Roma ha voluto ringraziare i tifosi presenti e ha lanciato un appello per cercare di risollevare la stagione. Tanti cori e sfottò all'indirizzo dei rivali biancocelesti e uno striscione per caricare la squadra affinché interpreti al meglio l'appuntamento più sentito della città. Già da oltre un mese la Curva Sud stava raccogliendo fondi per organizzare la coreografia e ieri sui social sono arrivate alcune indicazioni. Ci saranno dei cartoncini e non dovranno essere accesi fumogeni né sventolate bandiere. Spazio alla creatività dei ragazzi della Curva per accedere ancora di più l'atmosfera di una serata carica di emozioni.