La trasferta surreale dei tifosi

Comunque, é stata un'invasione. Erano 1.500 i tifosi della Roma presenti al Dall'Ara, nonostante il divieto di ingresso imposto dal Viminale ai residenti nella regione Lazio. Alcuni però sono riusciti a intrufolarsi lo stesso, aggiungendosi al contingente di appassionati che vivono nel centro-nord Italia. Altri invece hanno deciso di partire, avendo già pagato i biglietti del treno e gli alberghi, per vivere un weekend a Bologna e poi assistere alla partita in televisione, in uno dei pub del centro. (...) In molti si chiedevano se l'intervento del governo potesse dal loro diritto al rimborso del viaggio, oltre ovviamente alla restituzione dei soldi spesi per il biglietto dello stadio. E' una questione di cui la Roma si sta occupando, senza escludere un risarcimento sotto forma di bonus per le trasferte future. (...)

(corsport)