La settimana di Dybala: prima il Genoa, poi il rinnovo. Paulo risposa la sua Roma

La settimana di Dybala, quella in cui il suo futuro può prendere finalmente una piega definitiva. Con il Genoa venerdì prossimo la Joya taglia il nastro delle 100 partite con la maglia della Roma. Un traguardo prestigioso, che Dybala vuole festeggiare a dovere, possibilmente con una vittoria e – magari – anche con un gol. Anche perché questa è una settimana particolare pure per altro, considerando che domani a mezzanotte scadrà la famosa clausola da 12 milioni di euro, quella grazie alla quale chiunque potrebbe convincerlo a lasciare la Roma. Solo che Dybala ha già deciso, non si muoverà da Roma. Anzi, nei giorni scorsi Florent Ghisolfi, responsabile dell’area tecnica giallorosa, si è sentito più volte con Carlos Novel, l’agente del fuoriclasse argentino. E quasi sicuramente tornerà a farlo proprio in questi giorni. I due avevano messo in agenda un incontro, che però quasi sicuramente andrà in scena a fine mercato. (...) Il rinnovo automatico fino al 30 giugno del 2026 è davvero ad un passo. Per far sì che scatti bosgna prima aspettare e vedere cosa farà la Roma nelle due coppe. Ma se la Roma dovesse fermarsi ora, al rinnovo mancherebbero solo tre partite. (...)

(gasport)