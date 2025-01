La scalata della Roma

Un passo alla volta e poi si vede dove arriva. La Roma prosegue la sua rincorsa e dopo aver battuto il Genoa passerà tre notti al nono posto, appena davanti all'Udinese che giocherà lunedì a Como e poi ospiterà i giallorossi domenica 25. Un passo alla volta: è il modo giusto per inseguire un piazzamento europeo senza troppe angosce, fissando un piccolo obiettivo, e dopo averlo raggiunto, fissarne un altro e via così. [...] La Roma avrebbe bisogno della fantasia di Dybala e Pellegrini nel traffico e soprattutto di una maggiore intraprendenza sulle fasce. [...] Il gol di Dovbyk chiude invece l'azione più logica: giro palla rapido, sovrapposizione di Mancini che regala qualche metro di libertà a Saelemaekers per crossare e attacco di tre giallorossi sul secondo palo: De Winter si incarta, tocco di Pellegrini, respinta di Leali e tap-in dell'ucraino. Il Genoa, però, pareggia subito: corner di Miretti e volée di Masini. [...] Dopo l'intervallo Ranieri sostituisce un dolorante Pellegrini con El Shaarawy che porta quello che era mancato nel primo tempo: brillantezza e velocità. [...] Al 15' uno scippo del francese libera Angelino al cross, Dybala stoppa e rifinisce per El Shaarawy che trova l'angolo lontano e stappa la gara. [...] Dall'altra parte, invece, Leali si fa gol da solo perché confuso da Dybala che entra veloce su una palla vagante generata da una prepotente discesa di Koné. Dopo la sconfitta di Como la Roma ha ottenuto tre successi e due pareggi a San Siro con il Milan e a Bologna. Adesso è un'altra squadra. [...]