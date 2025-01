La Roma trionfa ancora: tris alla Fiorentina

IL TEMPO (A. DI PASQUALE) - La Supercoppa Italiana è giallorossa. Al Picco di La Spezia la Roma supera 3-1 la Fiorentina: Glionna apre la gara nel primo tempo, Janogy pareggia i conti nella ripresa e subito dopo Giacinti riporta avanti le sue; allo scadere ci pensa poi Corelli a chiudere definitivamente la pratica. Come da pronostico, non sono mancate le emozioni così come le reti, tuttavia vittoria mai messa in discussione per le romaniste. Le capitoline cominciano l'anno come meglio non potevano e mettono in bacheca il primo trofeo della stagione. [...] Adesso qualche ora da dedicare ai festeggiamenti e poi testa al campionato dove c'è una vetta da provare a raggiungere: la Roma, seconda della classe insieme all'Inter a -7 dalla Juventus, domenica sera ospiterà proprio le nerazzurre al Tre Fontane.