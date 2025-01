La Roma sotto la gestione Ranieri è da quarto posto

C'è tanto da fare, perché la Roma al momento è al nono posto e giovedì è attesa da una partita da dentro o fuori contro l'Eintracht in Europa League. Il 5 febbraio, invece, ci sono i quarti di finale di Coppa Italia contro il Milan a San Siro. [...] Ranieri ha ereditato le macerie del disastro di Ivan Juric e nell'arco di 10 giornate, i numeri del tecnico giallorosso sono incoraggianti: solo Napoli, Inter e Atalanta hanno raccolto più punti della Roma (17). [...] La vittoria di Udine potrebbe, inoltre, aver sbloccato la squadra anche in trasferta. Per rientrare in piena zona Europa, però, c'è bisogno di un filotto. Per il momento sono due le vittorie consecutive ottenute, vedremo se contro il Napoli la striscia potrà andare avanti. [...]

(corsera)