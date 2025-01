La Roma si prende il derby e torna al primo posto

La baby Roma ricopia i grandi e vince il derby casalingo contro la Lazio con il punteggio di 1-0. Il protagonista è stato Leonardo Graziani, capitano e numero 10. Il talento, tornato dopo un lungo infortunio, ha servito a Cama un assist no look di tacco che poi ha portato alla rete del definitivo 1-0. [...] La Roma di Falsini bissa il successo dell'andata e torna al primo posto in classifica in solitaria con 46 punti, staccando la Fiorentina. [...]

Il Tre Fontane ha segnato il record di presenze in stagione per una partita della Primavera con poco meno di 3000 spettatori. Tra i tanti tifosi sugli spalti, c'era pure Niccolò Pisilli che si è gustato la partita in tribuna vicino ad Alberto De Rossi. [...]

(corsport)