La Roma si muove, Hermoso al Bayer. Il centrale mancino ora è la prima scelta

Nel "Grand Hotel Ro-ma", appena "restaurato" da Claudio Ranieri, le porte sono girevoli non solo per i portieri. Dopo il cambio Gollini-Ryan, il primo arrivato dal Genoa per sostituire il secondo appro-dato al Lens, il club giallorosso si prepara a rimpiazzare Mario Hermoso, il difensore centrale ormai in procinto di indossare la nuova maglia del Bayer Leverkusen: la prima scelta per il presente e il futuro si chiama Mika Marmol, 23enne del Las Palmas in scadenza a giugno 2026 che ha già attirato l'interesse di diverse squadre, visto soprattutto che non ha l'intenzione di rinnovare il contratto. Un centrale "pronto" per la Serie A, potenziale alternativa di spessore ai titolari Hummels, Ndicka e Mancini. Sul centrale spagnolo c'è una clausola rescissoria di 10 milioni di euro, anche se la Roma vorrebbe proporne 7 al club che si trova al tredicesimo posto della Liga e che ha in ogni caso la volontà di monetizzare in più possibile, dal momento che il 50% andrà nelle casse del Barcellona. (...) Piacciono anche Korai De Winter del Genoa (ma il tecnico Vieira difficilmente lo lascerà partire senza un'alternativa valida), l'italo-argentino Marco Di Cesare del Racing e anche Nicolò Bertola, rivelazione con lo Spezia della Serie B e in scadenza di contratto (per il 2lenne servono almeno 5 milioni). (...) E nell'ottica di tappare le partenze, la Roma continua intanto a monitorare il mer-cato degli attaccanti per mettere a disposizione di Ranieri un vice Dovbyk se Eldor Shomurodov dovesse dare l'ok al Venezia nelle prossime ore (c'è già l'accordo per un prestito con riscatto a 3,5 milioni). A Ranieri piacciono Lorenzo Lucca dell'Udinese e Georges Mikautadze del Lione, ma senza sconto sarà dura: così, nelle ultime ore, hanno ripreso quota piste più alla portata, quelle che portano a Isaac Romero del Siviglia e Beto dell'Everton. (...)

(gasport)