La Roma si affida ancora alla legge dell'Olimpico

Vincere per dare continuità al buon momento che sta attraversando la squadra, ma anche per dare inizio al meglio al tour de force che porterà la Roma a disputare sette partite fino al 9 febbraio. [...] Stasera Ranieri cercherà di imporre l'unica legge che ha sempre funzionato dal suo arrivo: quella dell'Olimpico. In casa, infatti, la Roma è reduce da 5 vittorie complessive e l'unica sconfitta arrivata contro l'Atalanta. La trasferta dell'andata è ciò che ha dato inizio al momento negativo dei giallorossi e stasera c'è la possibilità di ricominciare a respirare. [...] Dirigerà l'incontro Luca Zufferli, per lui un solo incrocio con la Roma, la sconfitta di inizio campionato contro l'Empoli, gara in cui non fischiò un evidente rigore su Shomurodov. [...] Ranieri dovrebbe confermare ancora i 10/11 del derby con l'unico dubbio Lorenzo Pellegrini. Al posto del capitano potrebbe toccare a Pisilli o ad El Shaarawy. [...] Davanti toccherà ancora a Dovbyk e a Dybala. [...] La sfida contro il Genoa può essere anche un modo per parlare di mercato, cioè di Pierluigi Gollini che con ogni probabilità andrà a sostituire lo scontento Ryan. Al Grifone, invece, interessa Matias Soulé che potrebbe lasciare la Capitale in prestito, sebbene le parole di Ranieri. [...]

(corsera)