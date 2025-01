La Roma si affida a Dybala e Dovbyk: servono i loro gol per il sogno Europa

Subito dopo il capitombolo contro il Como, molti pensavano che Roma-Lecce sarebbe stato un vero e proprio scontro salvezza, soprattutto perché i giallorossi avrebbero poi dovuto affrontare in serie Milan, Lazio e Bologna. Quel match contro i ragazzi di Giampaolo, invece, è diventato un trampolino di lancio che ha portato la Roma a guadagnare 7 punti in tre partite. Adesso arriva il Bologna, sfida che può rimettere tutto in gioco. Vincere al Dall'Ara vorrebbe dire agganciare l'Udinese e avvicinarsi alle posizioni europee. [...]

Da quando c'è Ranieri la Roma ha ritrovato anima e coraggio e lo confermano anche i numeri. Il rendimento è migliorato sia rispetto alla gestione De Rossi e sia a quella di Juric. [...] L'impressione è che tutto stia funzionando meglio, ad iniziare dalla fase offensiva con la Roma che adesso segna una media di 1,71 gol a partita. [...] E oggi saranno proprio gli attaccanti i protagonisti della sfida del Dall'Ara. Paulo Dybala è in un momento strepitoso e ha ritrovato anche continuità, Dovbyk invece vuole tornare al gol. [...] Vincere a Bologna, poi, significherebbe cancellare quello zero in tema vittorie in trasferta. La Roma è l'unica, insieme al Venezia, a non aver ancora mai vinto fuori dalle mura amiche. [...] Quest'anno, la vittoria è mancata in ben 12 trasferte, 16 se consideriamo anche lo scorso anno, troppe. Allora bisogna cambiare marcia e vincere fuori casa. [...]

(gasport)