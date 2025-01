La Roma riparte da Mancini: l'uomo dei derby che divide la città

È stato l'eroe romanista dell'ultimo derby, in cui ha segnato il gol vittoria e a meno di grandi sorprese, stasera Gianluca Mancini scenderà in campo con la fascia al braccio. [...] Alla sesta stagione in giallorosso, il derby non è più una partita come tutte le altre. L'esultanza dopo la vittoria dello scorso 6 aprile, lo ha fatto diventare un eroe per i romanisti e un nemico per i laziali. Per lui, arriveranno molti fischi dal lato Nord. [...] Dall'arrivo di Ranieri, una grossa mano gliela sta dando Mats Hummels. A completare il reparto ci sarà il solito Ndicka. L'unico vero dubbio riguarda Pisilli ed El Shaarawy, scelta che sarà determinante anche per il modulo: con il primo sarà il solito 3-5-2, se dovesse giocare il secondo, invece, si andrà sul 3-4-2-1. [...]

(corsera)