La Roma propone Cristante per Frattesi

Chiusa la cessione di Le Fée al Sunderland, la Roma inizia a muoversi anche in entrata. Ieri, Ghisolfi è volato a Milano per degli incontri di mercato e per dar seguito al sogno Davide Frattesi. Il centrocampista non è contento all'Inter a causa del poco spazio e non ha cambiato idea neanche dopo essersi confrontato con Inzaghi. La valutazione è alta e i nerazzurri non vorrebbero cederlo prima di avere in mano il sostituto. Da qui nasce l'idea di uno scambio che preveda anche Bryan Cristante. [...] L'Inter è ancora in attesa di un'offerta concreta, ma il centrocampista non è incedibile e ha già aperto alla Capitale. [...] Per il vice Dvobyk, oltre a Beto spunta il nome di Fullkrug. Occhi anche su Paixao, ma per giugno. [...]

(Il Messaggero)