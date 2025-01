La Roma perde in Olanda. Sfumano gli ottavi diretti

LEGGO (F. BALZANI) - Un'altra figuraccia in trasferta e l'addio alla qualificazione diretta agli ottavi. La Roma cade anche ad Alkmaar e ora si gioca l'accesso ai playoff di Europa League contro l'Eintracht il 30 gennaio all'Olimpico. La squadra di Ranieri ha subito per un tempo rischiando di andare sotto contro l'AZ che ha pagato la scarsa mira dei suoi attaccanti. Solo Dybala a provare ad illuminare una scena opaca, ma senza il supporto dei compagni. Nella ripresa dentro Soulé per un deludente Dovbyk e tutto un altro piglio dei giallorossi che sono andati vicini due volte al vantaggio. Ma al primo affondo in contropiede ecco il patatrac con ben 6 giocatori olandesi tutti soli in area. Così a 10' dalla fine Parrott, tenuto in gioco da Celik, ha strappato il gol da tre punti che condanna la Roma a sperare nell'ultimo turno per evitare brutte sorprese e che di sicuro la esclude dalle prime otto e quindi dalla qualificazione diretta agli ottavi. «Siamo fatti male, non siamo intelligenti e scaltri - dice sconsolato Ranieri -. Facciamo degli errori incredibili. Abbiamo tenuto in mano la partita e loro l'hanno vinta. Roba da non credere subire un gol del genere da fallo laterale. Abbiamo creato tanto, Svilar non ha fatto una parata ma i tre punti se li prendono loro». Una mano dovrà arrivare anche dal mercato dove Ghisolfi sta ritardando le mosse e dove non si può vivere solo con la speranza di arrivare a Frattesi.