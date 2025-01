La Roma impone ancora la "legge" dell'Olimpico

La medicina migliore per il mal di trasferta della Roma resta l'Olimpico. Uno stadio che è quasi una legge perché con Ranieri, in casa, non si passa e lo ha provato sulla propria pelle ieri sera anche il Genoa. I giallorossi vincono 3-1 e lo fanno i gol di Dovbyk, El Shaarawy (alla sua 300° presenza in maglia romanista) e l'autorete di Leali. [...] Ranieri schiera lo stesso undici visto sia una settimana fa al Dall'Ara sia nel derby, con Pellegrini preferito a Pisilli e proprio per i piedi del capitano romanista passa l'1-0 giallorosso. Perché dal suo tiro, su assist di Saelemaekers, nasce la respinta di Leali per il tap-in facile di Dovbyk. [...] Al posto del capitano giallorosso El Shaarawy, con Vieira, invece, che aveva già sfruttato uno slot alla mezz'ora togliendo Bani per infortunio e inserendo Sabelli. E proprio il difensore è protagonista di un episodio controverso in area con un suo tocco di mano non sanzionato da Zufferli. Le proteste giallorosse sono vibrati, ma si continua a giocare con l'azione che poi porta al 2-1 di El Shaarawy. L'assist è di Dybala che anche senza segnare trova comunque il modo di festeggiare le cento presenze in giallorosso con l'ennesima vittoria in casa suggellata con l'autorete di Leali dopo un'azione in solitaria di Koné. [...]

(Tuttosport)