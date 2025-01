La Roma gode, la Lazio deve reagire

IL TEMPO (L. PES) - "Anche stavolta Ranieri gliel'ha incartata". Questa la frase più gettonata nell'Epifania della sponda giallorossa della Capitale. Una serata di festa e forse la prima vera gioia della stagione. [...] Quel Claudio Ranieri anche questa volta, quattordici anni dopo l'ultimo derby, ha saputo preparare e vincere contro la Lazio. [...] Dopo il bagno di folla di Capodanno al Tre Fontane, nei giorni successivi tanto lavoro e concentrazione. Poi l'approccio da manuale contro una squadra più in forma. Dovbyk sfruttato in appoggio e poi la fantasia di Dybala, la corsa di Saelemaekers, l'ordine di Paredes e il dinamismo di Koné, la guida di Hummels e l'aggressività di Angelino. In diciotto minuti la Roma mette ko una Lazio troppo morbida e sicura di sé. [...] La copertina della notte dell'Olimpico se la prende Pellegrini. La mossa inaspettata ma vincente, rischiosa ma efficace che Ranieri ha meditato con grande astuzia e che ha poi ripagato. Il gol può essere la spinta per un nuovo inizio in giallorosso per il capitano. Il suo futuro resta un rebus. Da Bologna in poi, si capirà se davvero quel sorriso che Ranieri voleva rivedere sul volto del centrocampista è tornato. [...] Ora il prossimo step è ritornare a vincere in trasferta.