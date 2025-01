La Roma fa i conti

IL TEMPO (F. BIAFORA) - AZ Alkmaar, Udinese, Eintracht, Napoli e Milan. È questo l'elenco di partite che aspettano la Roma nel periodo tra il 23 gennaio e il 5 febbraio. Un ciclo che darà risposte pesanti, per la squadra giallorossa che tornerà a giocare ogni tre giorni. [...] Davanti alla Roma si presenta il vero crocevia della stagione, soprattutto per l'Europa League e la Coppa Italia. Il primo ostacolo è la trasferta contro l'AZ, con i giallorossi che hanno l'intenzione di interrompere l'incredibile tabù trasferta che dura addirittura dallo scorso 25 aprile. Un eventuale successo in Olanda permetterebbe di giocarsi un'eventuale qualificazione diretta. [...] A seguire, non ci sarà tempo per riposare, subito la trasferta di Udine. Giovedì 30 gennaio si concluderà il maxi-girone europeo con il duello con l'Eintracht. Febbraio si aprirà con il quasi impossibile match con il Napoli in piena lotta scudetto. Per concludere, un'altra volta a San Siro contro il Milan in Coppa Italia. L'accesso alle semifinali metterebbe la Roma a 3 partite da un trofeo. [...] Sul fronte calciomercato a Trigoria oggi sono pronti ad accogliere Rensch e Gollini, i primi due acquisti della sessione invernale. Il terzino olandese arriva dall'Ajax per cinque milioni più uno di bonus, mentre per il portiere l'Atalanta ha interrotto il prestito al Genoa e lo ha girato ai giallorossi. Gollini prende il posto di Ryan, che ieri è stato ufficializzato al Lens. [...]